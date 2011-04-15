Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 марта 2020 года.



ВЛАДИМИРУ ПЛАХОТНЮКУ НАШЛИ ГАРАЖ С ГАШИШЕМ

МОЛДАВСКОМУ БИЗНЕСМЕНУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ЕЩЕ ОДНО ОБВИНЕНИЕ



Как стало известно "Ъ", молдавскому бизнесмену и политику Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено новое обвинение, связанное с поставкой крупной партии гашиша. На этот раз речь идет о партии почти в 20 кг, которую из Марокко доставили в московский гараж подручные бывшего лидера Демократической партии Молдавии по кличке Миша-дурак и некий Попа. Теперь в расследовании деятельности наркотрафика, организованного господином Плахотнюком, насчитывается 30 эпизодов.





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"AK&M" от 05.03.2020