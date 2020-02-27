ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 5 марта, в размере 66.0784 руб. против 66.4437 руб. на 4 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



04.03.20 - 66.4437 руб.

03.03.20 - 66.3274 руб.

29.02.20 - 66.9909 руб.

28.02.20 - 65.6097 руб.

27.02.20 - 65.5177 руб.





























































































































































































"AK&M" от 04.03.2020