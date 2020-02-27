ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 марта, в размере 73.7369 руб. против 73.9385 руб. на 4 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



04.03.20 - 73.9385 руб.

03.03.20 - 73.4178 руб.

29.02.20 - 73.7235 руб.

28.02.20 - 71.6458 руб.

27.02.20 - 71.2439 руб.























































































































































































































































































































































"AK&M" от 04.03.2020