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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 марта, в размере 73.7369 руб. против 73.9385 руб. на 4 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
04.03.20 - 73.9385 руб.
03.03.20 - 73.4178 руб.
29.02.20 - 73.7235 руб.
28.02.20 - 71.6458 руб.
27.02.20 - 71.2439 руб.
"AK&M" от 04.03.2020