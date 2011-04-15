Повтор! Оборот общественного питания в РФ в январе вырос на 6.5% до 1.341 трлн руб.

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Оборот общественного питания в РФ в январе 2020 года вырос на 6.5% до 132.9 млрд руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.
В 2019 году оборот общественного питания увеличился на 4.9% до 1.656 трлн руб.
"AK&M" от 04.03.2020