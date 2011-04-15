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05/03/2020
11:45

ФНС дала разъяснения по НДФЛ для сотрудников - граждан государств ЕАЭС

ФНС России разъяснила, как определить ставку по НДФЛ для доходов сотрудников - граждан государств ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении службы.

Так, если по итогам года сотрудники организаций - граждане государств ЕАЭС не стали российскими налоговыми резидентами, то НДФЛ по ставке 13%, удержанный с их доходов, должен быть пересчитан по ставке 30%.

По общему правилу доходы физлиц - резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 13%. Доходы граждан, не признаваемых российскими налоговыми резидентами, - по ставке в размере 30%.

С первого дня работы по найму на территории РФ доходы граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии облагаются НДФЛ по ставке 13% на основании договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. По итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус физического лица. Он зависит от времени его нахождения в РФ в течение года. Этот порядок применяется независимо от гражданства и распространяется, в том числе, на граждан государств - членов ЕАЭС.

"AK&M" от 05.03.2020
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