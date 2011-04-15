Украина незаконно продала акции "дочки" ВЭБ.РФ

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской "дочки" ВЭБ.РФ - Проминвестбанка на аукционе. Об этом пишет газета "Ведомости".



Торги состоялись 4 марта 2020 года, акции были проданы за 268.7 млн гривен ($10.8 млн). Информации о покупателе нет.



ВЭБ намерен оспорить продажу акций Проминвестбанка в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже. "Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счёт активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.



Украинская "дочка" ВЭБ.РФ с 2017 года находится под санкциями. Киевский суд в сентябре 2018 года арестовал её акции. ВЭБ стал собственником Проминвестбанка в 2008 году. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2.7 млрд.



В прошлом году несколько судебных инстанций вынесли решение о запрете на продажу акций Проминвестбанка. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 05.03.2020