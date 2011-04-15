Группа компаний "Регион" может построить платный дублёр МКАД

Группа компаний "Регион", которую участники рынка связывают с Роснефтью, выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов.



Как пишет газета "Ведомости", она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублёра МКАД - полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Соглашение с правительством Подмосковья было подписано в феврале, рассказали "Ведомостям" несколько человек, близких к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель правительства области.



Концессионер - "Лыткаринская платная дорога", которая на 70% принадлежит ИК "Регион", остальное - у компании "Русдор-финанс". Инвесторы сами предложили построить дорогу и других претендентов не нашлось.



"AK&M" от 05.03.2020