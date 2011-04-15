Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 марта

Банк России установил на 6 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.8478

1 Азербайджанский манат 39.0129

100 Армянских драмов 13.8174

1 Белорусский рубль 29.5946

1 Болгарский лев 37.6417

1 Бразильский реал 14.4352

100 Венгерских форинтов 21.9037

1000 Вон Республики Корея 55.9575

10 Гонконгских долларов 85.1741

10 Датских крон 98.5239

1 Доллар США 66.1854

1 Евро 73.6842

100 Индийских рупий 90.3555

100 Казахстанских тенге 17.3795

1 Канадский доллар 49.3810

100 Киргизских сомов 94.7167

10 Китайских юаней 95.3392

10 Молдавских леев 38.0376

1 Новый туркменский манат 18.9372

10 Норвежских крон 71.3605

1 Польский злотый 17.1518

1 Румынский лей 15.3210

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.4259

1 Сингапурский доллар 47.7425

10 Таджикских сомони 68.3663

1 Турецкая лира 10.8740

10000 Узбекских сумов 69.7349

10 Украинских гривен 26.7627

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3990

10 Чешских крон 29.0618

10 Шведских крон 69.7834

1 Швейцарский франк 69.2026

10 Южноафриканских рэндов 43.1490

100 Японских иен 61.7027

"AK&M" от 05.03.2020