Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 марта

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Банк России установил на 6 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8478
1 Азербайджанский манат 39.0129
100 Армянских драмов 13.8174
1 Белорусский рубль 29.5946
1 Болгарский лев 37.6417
1 Бразильский реал 14.4352
100 Венгерских форинтов 21.9037
1000 Вон Республики Корея 55.9575
10 Гонконгских долларов 85.1741
10 Датских крон 98.5239
1 Доллар США 66.1854
1 Евро 73.6842
100 Индийских рупий 90.3555
100 Казахстанских тенге 17.3795
1 Канадский доллар 49.3810
100 Киргизских сомов 94.7167
10 Китайских юаней 95.3392
10 Молдавских леев 38.0376
1 Новый туркменский манат 18.9372
10 Норвежских крон 71.3605
1 Польский злотый 17.1518
1 Румынский лей 15.3210
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.4259
1 Сингапурский доллар 47.7425
10 Таджикских сомони 68.3663
1 Турецкая лира 10.8740
10000 Узбекских сумов 69.7349
10 Украинских гривен 26.7627
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3990
10 Чешских крон 29.0618
10 Шведских крон 69.7834
1 Швейцарский франк 69.2026
10 Южноафриканских рэндов 43.1490
100 Японских иен 61.7027
"AK&M" от 05.03.2020