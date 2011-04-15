Банк России на 6 марта понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.6842 руб., курс доллара США повысил почти на 11 копеек до 66.1854 руб.

Банк России на 6 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.6842 руб. с 73.7369 руб., курс доллара США повысил почти на 11 копеек до 66.1854 руб. с 66.0784 руб. 5 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 6 марта увеличилась почти на 4 копейки (+0.05%) до 69.5599 руб. с 69.5247 руб. 5 марта.



"AK&M" от 05.03.2020