Банк России на 6 марта понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.6842 руб., курс доллара США повысил почти на 11 копеек до 66.1854 руб.

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Банк России на 6 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 73.6842 руб. с 73.7369 руб., курс доллара США повысил почти на 11 копеек до 66.1854 руб. с 66.0784 руб. 5 марта.
Стоимость бивалютной корзины на 6 марта увеличилась почти на 4 копейки (+0.05%) до 69.5599 руб. с 69.5247 руб. 5 марта.
"AK&M" от 05.03.2020