МЧС России и Росстандарт утвердили программу стандартизации на 5 лет

МЧС России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Среди целей утверждённой программы - внедрение современных аварийно-спасательных технических средств и технологий, направленных на усиление конкурентных позиций российских предприятий и обеспечение эффективной защиты населения, объектов и территорий, материальных и культурных ценностей с учётом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К 2025 году программой предусмотрено утверждение и/или пересмотр 111 межгосударственных и национальных документов по стандартизации, при этом работа по 33 из них уже начата в этом году.



"AK&M" от 05.03.2020