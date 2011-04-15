Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2020
12:49

МЧС России и Росстандарт утвердили программу стандартизации на 5 лет

МЧС России и Росстандарт утвердили перспективную программу стандартизации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Среди целей утверждённой программы - внедрение современных аварийно-спасательных технических средств и технологий, направленных на усиление конкурентных позиций российских предприятий и обеспечение эффективной защиты населения, объектов и территорий, материальных и культурных ценностей с учётом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К 2025 году программой предусмотрено утверждение и/или пересмотр 111 межгосударственных и национальных документов по стандартизации, при этом работа по 33 из них уже начата в этом году.

"AK&M" от 05.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100