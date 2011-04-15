Украинцам и белорусам станет проще получить российское гражданство. Государственная Дума приняла в третьем чтении два законопроекта, направленные на упрощение получения российского гражданства и поддержку соотечественников, говорится в сообщении ГД.



В частности, Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, а также инициативу, которая вводит единый срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до 3-х месяцев со дня подачи заявления (по действующему законодательству рассмотрение таких заявлений занимает до полугода).



Так, в соответствии с первым законом, предусматривается, что граждане Республики Беларусь и граждане Украины могут быть признаны носителями русского языка при наличии предусмотренных законом оснований (данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ) без прохождения собеседования с комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.



"AK&M" от 05.03.2020