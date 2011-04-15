Через железнодорожные пути построят семь автомобильных путепроводов, А.Бочкарев

Ещё семь автомобильных путепроводов построят через железнодорожные пути до 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"За последние пять лет в столице построено пять и реконструировано семь путепроводов через железнодорожные пути. Для формирования удобных поперечных связей между районами мэр Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы", - сказал А.Бочкарев.



Так, одним из первых будет реконструирован путепровод на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская. В ходе работ заменят опоры и пролётные строения. Для движения транспорта сделают по четыре полосы для движения в обе стороны вместо трёх.



Реконструкция будет вестись без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.



"Для этого соорудят временный путепровод, который демонтируют после окончания работ", - отметил А.Бочкарев.



Кроме того, реконструируют 1.5 км прилегающих дорог, в том числе съезд на улицу Валаамская и улицу Линии Октябрьской железной дороги.



Подземный пешеходный переход на Дмитровском шоссе удлинят на восемь метров.



"AK&M" от 05.03.2020