Станцию "Минская" на МЖД откроют в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.



ОАО "РЖД" ведёт масштабные работы по строительству станции "Минская" Киевского направления МЖД, расположенной в западном округе города Москвы. Новая пассажирская инфраструктура будет создана с учётом современных требований к комфорту и безопасности. В перспективе станция войдет в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский" и будет интегрирована с другими видами городского транспорта.



Станция "Минская" разместится на путепроводе и будет состоять из двух платформ и пассажирского терминала. Пересадка на одноименную станцию метро будет организована по принципу "сухие ноги".



В настоящее время возводится первая платформа и ведётся строительство путепровода, на котором железнодорожники уложат дополнительные пути.



Для выхода на платформы и безопасного перехода через железную дорогу строится пассажирский терминал, который будет оборудован эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан.



Завершить работы по строительству новой станции планируется до конца 2022 года.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 05.03.2020