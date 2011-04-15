Шесть участков Южной рокады готовят к строительству, А.Бочкарев

Шесть участков новой скоростной магистрали - Южной рокады - готовят к строительству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас ведётся разработка градостроительной документации по новым участкам. Работы начнутся сразу по мере готовности проектов", - сказал А.Бочкарев.



Глава Стройкомплекса отметил, что планировщики готовят документы по следующим участкам: от Пролетарского проспекта до Каспийской улицы, от Каспийской до Шоссейной улицы, от Кантемировской до Бакинской улицы.



Кроме того, разрабатываются проекты реконструкции Донецкой улицы, улицы Верхние Поля на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк и участка МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе.



"В проекты входит строительство дорожных проездов, реконструкция улиц, возведение эстакад и съездов с них, а также моста через Москву-реку", - пояснил заммэра.



По его словам, реконструируют многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и на пересечении кольцевой автодороги с улицей Капотня.



Напомним, Южная рокада - новая магистраль Москвы длиной около 40 км (с учётом развязок и дублёров - 65 км). Она пройдёт от развязки Рублёвского шоссе с МКАД до ул. Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомобильные магистрали города: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу.



Новая трасса станет дублёром МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК).



Хордовое кольцо, которое состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, планируется замкнуть к 2023 году. Все эти дорожные объекты будут достроены к 2025 году.



Новые хордовые магистрали свяжут районы города, разгрузят ТТК, МКАД и вылетные магистрали. Система автомобильных хорд ускорит движение на 12.5% для 7 млн москвичей. Снижение пробок и перепробега автомобилей улучшит экологию города, подчёркивается в сообщении.



"AK&M" от 05.03.2020