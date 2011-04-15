Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления на покупку шести объектов

Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления о намерении приобрести шесть объектов незавершённого строительства, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Фонд подал заявления в Арбитражные суды Москвы и Московской области, Минстрой РФ и арбитражным управляющим", - пояснила А.Пятова.



Речь идёт о ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Малыгина 12", ЖК "Академ Палас" и многоквартирном доме в поселении Кокошкино.



Процедура передачи жилых комплексов Фонду ведется в рамках закона о банкротстве, потому что все бывшие застройщики этих объектов признаны банкротами.



"Это позволит Фонду завершить реализацию проектов и после достройки домов передать дольщикам положенные им квартиры и машиноместа", - сказала А.Пятова.



Как пояснил и.о. генерального директора Фонда Александр Гончаров, в течение 10 дней с даты поступления арбитражным управляющим заявлений они должны представить в арбитражные суды и Фонду документы, предусмотренные законом о банкротстве.



"Вместе с тем Минстрою необходимо подготовить и представить в арбитражные суды заключения о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств Фонду в течение 10 дней с даты поступления заявлений о намерении", - подчеркнул А.Гончаров.



Он добавил, что только после поступления этих документов суды смогут рассмотреть заявления Фонда по существу.



Напомним, в феврале состоялось первое заседание Совета Фонда, в ходе которого было принято окончательное решение о финансировании мероприятий по достройке объектов. Средства на это предусмотрены бюджетом города.



Что касается седьмого объекта - ЖК "Остров Эрин", который также будет достраивать Фонд, то по нему все вышеуказанные мероприятия запланированы в соответствии со сроками, отраженными в "дорожной карте", то есть во II квартале 2020 года (после обследования объекта и экспертизы).



Достройка Фондом этих объектов обеспечит жильём 2301 семью дольщиков.



"AK&M" от 05.03.2020