Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2020
13:53

Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления на покупку шести объектов

Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления о намерении приобрести шесть объектов незавершённого строительства, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Фонд подал заявления в Арбитражные суды Москвы и Московской области, Минстрой РФ и арбитражным управляющим", - пояснила А.Пятова.

Речь идёт о ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Малыгина 12", ЖК "Академ Палас" и многоквартирном доме в поселении Кокошкино.

Процедура передачи жилых комплексов Фонду ведется в рамках закона о банкротстве, потому что все бывшие застройщики этих объектов признаны банкротами.

"Это позволит Фонду завершить реализацию проектов и после достройки домов передать дольщикам положенные им квартиры и машиноместа", - сказала А.Пятова.

Как пояснил и.о. генерального директора Фонда Александр Гончаров, в течение 10 дней с даты поступления арбитражным управляющим заявлений они должны представить в арбитражные суды и Фонду документы, предусмотренные законом о банкротстве.

"Вместе с тем Минстрою необходимо подготовить и представить в арбитражные суды заключения о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств Фонду в течение 10 дней с даты поступления заявлений о намерении", - подчеркнул А.Гончаров.

Он добавил, что только после поступления этих документов суды смогут рассмотреть заявления Фонда по существу.

Напомним, в феврале состоялось первое заседание Совета Фонда, в ходе которого было принято окончательное решение о финансировании мероприятий по достройке объектов. Средства на это предусмотрены бюджетом города.

Что касается седьмого объекта - ЖК "Остров Эрин", который также будет достраивать Фонд, то по нему все вышеуказанные мероприятия запланированы в соответствии со сроками, отраженными в "дорожной карте", то есть во II квартале 2020 года (после обследования объекта и экспертизы).

Достройка Фондом этих объектов обеспечит жильём 2301 семью дольщиков.

"AK&M" от 05.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100