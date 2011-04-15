РАД 20 апреля проведёт торги по поручению Сбербанка

Российский аукционный дом 20 апреля 2020 года проведёт торги по поручению ПАО "Сбербанк".



Как говорится в сообщении РАД, на продажу выставлено шестиэтажное нежилое здание общей площадью 7 тыс. кв. м с земельным участком площадью 3.7 тыс. кв. м. Объект расположен в центре города Владикавказа.



Продажа осуществляется с условием обратной аренды площадей сроком на 10 лет - 2 тыс. кв. м будут сданы в аренду Сбербанку. Годовой доход от аренды составит около 8.5 млн руб.



Торги пройдут на электронной торговой площадке ЭТП РАД - Lot-online.



Начальная цена - 189.5 млн руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



"AK&M" от 05.03.2020