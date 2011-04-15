Сельхозтоваропроизводители планируют приобрести 3.7 млн т удобрений, Д.Патрушев

Сельхозтоваропроизводители в 2020 году планируют приобрести 3.7 млн т удобрений. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Отмечу, что в 2020 году сельхозтоваропроизводители планируют приобрести 3.7 млн т удобрений - это на 200 тыс. больше, чем годом ранее, а к 2024 году планируем достичь показателя 8 млн т. По нашему мнению, все существующие механизмы поддержки будут этому способствовать", - сказал он.



Говоря о весенних полевых работах он отметил, что по состоянию на 4 марта яровыми засеяно 257.2 тыс. га, произведена подкормка порядка 3.7 млн га озимых. В целом посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. га до 80.3 млн, включая 52 млн га яровых.



"AK&M" от 05.03.2020