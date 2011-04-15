Медработникам выплатят 1 млрд руб. за диагностику рака, М.Мишустин

Медработникам выплатят 1 млрд руб. за диагностику рака. Об этом на заседании Правительства РФ заявил его глава Михаил Мишустин. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Свыше 1 млрд рублей мы направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний. Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - сказал он.



Также он сообщил, что Правительство выделяет 18 млрд руб. на увеличение фондов оплаты труда медорганизаций. "Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому Правительство выделяет более 18 млрд руб. на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов".



"AK&M" от 05.03.2020