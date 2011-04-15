Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/03/2020
15:15

Медработникам выплатят 1 млрд руб. за диагностику рака, М.Мишустин

Медработникам выплатят 1 млрд руб. за диагностику рака. Об этом на заседании Правительства РФ заявил его глава Михаил Мишустин. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.

"Свыше 1 млрд рублей мы направим на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за качественную диагностику онкозаболеваний. Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - сказал он.

Также он сообщил, что Правительство выделяет 18 млрд руб. на увеличение фондов оплаты труда медорганизаций. "Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому Правительство выделяет более 18 млрд руб. на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов".

"AK&M" от 05.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100