Правительство утвердило кандидатов в совет директоров Роснефти. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В совет директоров также выдвинуты: министр энергетики Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг, профессор экономического факультета Высшей школы экономики Олег Вьюгин, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 05.03.2020