Правый поворот с Чоботовской улицы на основной ход Боровского шоссе будет отменён с 16 марта

Правый поворот с Чоботовской улицы на основной ход Боровского шоссе будет отменен с 16 марта 2020 года. Об этом сообщил ЦОДД.



Сейчас пешеходы переходят основной ход Боровского шоссе одновременно с автомобилями, которые поворачивают с Чоботовской улицы. Благодаря отмене правого поворота переходить дорогу здесь станет безопаснее.



Кроме того, благодаря изменению схемы движения проезжать участки Чоботовской улицы от Лукинской улицы к Боровскому шоссе и по Боровскому шоссе в направлении области станет быстрее.



Также положительный эффект заметят пассажиры шести маршрутов наземного городского транспорта: автобусов NN 830, 779, 5, 166, 479 и 507).



"AK&M" от 05.03.2020