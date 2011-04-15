Новый мост и вход в Московский зоопарк откроют в мае 2021 года

Новый пешеходный мост в Московском зоопарке и дополнительный вход в него со стороны станции метро "Баррикадная" построят в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Скоро мы приступим к возведению моста и входа с кассами. Ставим задачу строителям закончить работы в мае 2021 года", - сказал Р.Загрутдинов.



Он отметил, что решение построить новый вход в зоопарк принято в связи с тем, что главный вход не справляется с наплывом посетителей в осенний, весенний и летний периоды, особенно в праздничные и выходные дни.



"AK&M" от 05.03.2020