Строительство Юго-Восточной хорды возобновят после рекультивации грунта. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Рекультивацию грунтов с территории строительства Юго-Восточной хорды планируется завершить до конца весны, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении.



"В течение ближайших трёх месяцев закончим рекультивацию грунтов в зоне строительства эстакады на Юго-Восточной хорде и приступим к активным строительно-монтажным работам", - сказал Р.Загрутдинов.



По его словам, строители готовы начать возведение эстакады уже сейчас, но ждут окончания работ по рекультивации.



"Нам придётся нагонять эту задержку, но на конечном сроке запуска хорды это не скажется. Основной ход магистрали планируется запустить в 2022 году, а в полном объёме проект завершится в 2023 году", - добавил Р.Загрутдинов.



Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Это трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек.



Хорда необходима: других альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.



Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.



"AK&M" от 05.03.2020