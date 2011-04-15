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05/03/2020
18:31

В Москве построят 250 км дорог в ближайшие годы

В столице планируется построить и реконструировать не менее 250 км дорог в ближайшие годы, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Темпы строительства дорог в Москве снижаться не будут. Перед Департаментом стоит задача до конца 2022 года построить и открыть около 250 км дорог, 98 тоннелей, мостов и эстакад, а также 55 пешеходных переходов", - сказал Р.Загрутдинов.

По его словам, за это время должны быть завершены работы по возведению Юго-Восточной, Северо-Восточной хорды и Южной рокады.

"Таким образом, Москва получит систему скоростных хайвеев, которая значительно улучшит транспортную ситуацию в городе", - пояснил Р.Загрутдинов.

Он добавил, что помимо крупных магистралей в городе планируется построить ряд локальных проездов, соединяющих отдельные районы.

"AK&M" от 05.03.2020
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