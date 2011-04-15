ЦОДД прогнозирует осложнение движение транспорта 6 марта.

Как говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения", традиционно в преддверии 8 марта и длинных праздничных выходных в Москве увеличивается количество поездок по городу.



"Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине - люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации", - отметили в ЦОДД.



В пятницу, 6 марта, для поездок по городу ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидаем, заявили в ЦОДД.





"AK&M" от 05.03.2020