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05/03/2020
16:52

ЦОДД прогнозирует осложнение движение транспорта 6 марта

ЦОДД прогнозирует осложнение движение транспорта 6 марта.
Как говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения", традиционно в преддверии 8 марта и длинных праздничных выходных в Москве увеличивается количество поездок по городу.

"Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине - люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации", - отметили в ЦОДД.

В пятницу, 6 марта, для поездок по городу ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. В выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах не ожидаем, заявили в ЦОДД.


"AK&M" от 05.03.2020
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