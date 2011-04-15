Более половины российских пользователей IoT-гаджетов подвержены киберугрозам, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, провела исследование, посвящённое защите пользователей IoT-устройств от киберугроз. Об этом говорится в сообщении ESET.



Стремительное развитие рынка умных гаджетов привело к тому, что производители не успевают своевременно обнаружить и устранить опасные уязвимости. А это, в свою очередь, открывает для злоумышленников множество вариантов атаки на пользовательскую сеть.



В первой части исследования респонденты делились опытом использования различных девайсов. Наиболее популярными оказались устройства, поддерживающие технологию Smart TV (в мультивариативном опросе данный вариант выбрали 52% опрошенных).



На втором месте — умные часы (45%): пользователи наблюдают за своей активностью при помощи шагомера, пульсометра и других функций. 15% опрошенных обзавелись помощником в виде робота-пылесоса.



На вопрос "Какие умные гаджеты или системы вы бы купили?" 37% респондентов ответили, что хотели бы приобрести климат-контроль, 41% — умное освещение, и 50% — систему безопасности. В комплексе такие устройства создают полноценный "умный дом", но важно помнить о безопасности.



Все гаджеты собирают данные о своих владельцах. Так, умные часы обрабатывают сведения о состоянии здоровья пользователя и помогают оптимизировать режим сна и активности. Smart TV знает все о предпочтениях и интересах зрителя, ведь эти данные позволяют подобрать для него наиболее интересные программы.



Таким образом, умные гаджеты становятся хранилищем огромного массива конфиденциальной информации о пользователях. Более того, они создают потенциальную угрозу для домашней сети — умные девайсы способны открыть злоумышленникам доступ к смартфону, ПК и т.д. Стараясь избежать этого, почти каждый десятый пользователь (9%) прибегает к сегментации сети.



Тем не менее, более половины респондентов (54%) сообщили, что никак не защищают IoT-девайсы. Регулярно обновляют прошивку на своих девайсах лишь 17% респондентов. Это несмотря на то, что эксперты ESET недавно обнаружили опасную уязвимость, затронувшую более миллиарда популярных устройств, среди которых смартфоны на iOS и Android, девайсы Amazon и т.д.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 05.03.2020