На месторождении в Арктике введут новые объекты

На самом крупном месторождении в Арктике введут новые объекты. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство кустов скважин и расширение промысловой инфраструктуры Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Проектной документацией, получившей положительные заключения Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство на территории месторождения кустов скважин NN 18-24 в рамках третьей очереди освоения месторождения. При этом документация по кустам N 18, 18.1 и 21 одобрена экспертами после повторного рассмотрения с учётом внесения корректировок.



На площадках обустраиваемых кустов разместят производственное оборудование, в том числе для измерения дебита добывающих скважин и газового фактора нефти. Также проложат технологические трубопроводы для подачи пластовой воды в обустраиваемые нагнетательные скважины и построят нефтегазосборные трубопроводы для сбора и транспортировки продукции на центральный пункт сбора Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения.



В связи с увеличением количества поступающей продукции скважин дополнительное оборудование установят на площадке центрального пункта сбора, предназначенного для подготовки нефти, газа и пластовой воды. К 2023 году его проектная производительность по жидкости составит 14335 тыс. т в год, по нефти к 2022 году - 8140 тыс. т в год, по газу к 2023 году - 9767.8 млн куб. м в год, по пластовой воде к 2027 году - 6596 тыс. т в год. Кроме того, для обеспечения приёма и утилизации газа высокого давления к действующему оборудованию факельной системы центрального пункта сбора добавят ещё одну факельную установку.



Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата на Новопортовском месторождении комплекса.



Новопортовское месторождение разрабатывается на полуострове Ямал в 30 км от побережья Обской губы, где создаётся самый северный в мире сухопутный кластер нефтегазодобычи на базе активов ПАО "Газпром нефть". Оператором проекта "Новый порт", включающего добычу нефти и газа, а также строительство производственной и транспортной инфраструктуры на лицензионном участке, является ООО "Газпромнефть-Ямал".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



"AK&M" от 05.03.2020