В Москве построят 34 транспортно-пересадочных узла за два года

В Москве до 2022 года планируется построить 34 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Работы будут вестись параллельно с появлением новых станций метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении.



"Всего мы планируем построить 55 транспортно-пересадочных узлов", - сказал Р.Загрутдинов.



По его словам, в состав ТПУ войдут автовокзалы, здания конечных станций городского транспорта, разворотные площадки, пешеходные переходы, павильоны для наземного транспорта и парковки. Проекты предусматривают благоустройство территорий.



Р.Загрутдинов добавил, что новые ТПУ начнут появляться по мере открытия станций метро. Сейчас на этапе проектирования находятся Бирюлевская и Рублёво-Архангельская линии подземки.





"AK&M" от 05.03.2020