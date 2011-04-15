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05/03/2020
17:11

В Москве построят 34 транспортно-пересадочных узла за два года

В Москве до 2022 года планируется построить 34 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Работы будут вестись параллельно с появлением новых станций метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении.

"Всего мы планируем построить 55 транспортно-пересадочных узлов", - сказал Р.Загрутдинов.

По его словам, в состав ТПУ войдут автовокзалы, здания конечных станций городского транспорта, разворотные площадки, пешеходные переходы, павильоны для наземного транспорта и парковки. Проекты предусматривают благоустройство территорий.

Р.Загрутдинов добавил, что новые ТПУ начнут появляться по мере открытия станций метро. Сейчас на этапе проектирования находятся Бирюлевская и Рублёво-Архангельская линии подземки.


"AK&M" от 05.03.2020
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