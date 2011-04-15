Московским метростроителям открыли казначейские счета

Всем столичным метростроителям открыли казначейские счета, чтобы избежать перебоев с выплатой заработной платы, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Раньше были случаи, когда у подрядчиков возникали проблемы со своевременной выплатой заработной платы метростроителям. Чтобы избежать таких случаев, мы открыли всем рабочим индивидуальные казначейские счета. Теперь эта система абсолютно прозрачна и понятна", - сказал Р.Загрутдинов.



По его словам, общий объём выплат заработной платы метростроителям составляет 1.8-2 млрд руб. в месяц.



Всего в Москве на строительстве метро задействовано до 50 тыс. инженеров, специалистов и рабочих.



"AK&M" от 05.03.2020