РФ и Украина завершили спор по железнодорожному оборудованию, МЭР

Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) утвердил доклады Апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России в рамках ВТО "Россия - меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей". Об этом говорится в сообщении МЭР РФ.



Таким образом, вынесено окончательное решение в споре между Россией и Украиной, длящемся с октября 2015 года.



По итогам апелляции, поданной Украиной, решение третейской группы, по сути, осталось неизменным. Все экономически значимые претензии Украины к действиям российских органов по сертификации признаны необоснованными.



Украина утверждала, что вследствие неправомерных действий российских органов ее железнодорожной отрасли нанесен непоправимый ущерб. Среди прочего, Украина указывала на снижения объемов экспорта ж/д продукции в Россию с $1.7 млрд в 2013 году до $110 млн в 2015 году. Однако по итогам рассмотрения спора ОРС признал, что заявляемого Украиной систематического ограничения украинской железнодорожной продукции на рынке России не существует.



Апелляционный орган оставил без изменений и вывод третейской группы о том, что так называемое "непризнание" сертификатов на отдельную ж/д продукцию из Украины являлось нарушением Соглашения о технических барьерах. Однако в этой части решение Апелляционного органа не повлечет за собой изменения основополагающих подходов к работе по сертификации, а выявленные нарушения были устранены российской стороной еще в 2018 году.



Третейской группой было установлено, что российские органы по сертификации недостаточно подробно информировали заявителей о причинах отказов в выдаче сертификатов соответствия на украинскую железнодорожную продукцию. Однако сами причины, по которым небезопасная продукция не могла быть сертифицирована не были поставлены под сомнение ни третейской группой, ни Апелляционным органом.



Апелляционный орган также подчеркнул, что угроза жизни и здоровью представителям государственной власти имеют существенное значение в контексте возможности проведения российскими инспекторами очных проверок на территории Украины.



В ходе заседания ОРС представители Российской Федерации заявили, что работа Апелляционного органа в рамках данного спора ещё раз подтвердила необходимость сохранения апелляционной инстанции в рамках механизма разрешения споров ВТО. Несмотря на то, что в практическом плане решение третейской группы по всем субстантивным претензиям Украины осталось неизменным, Апелляционный орган пересмотрел решение третейской группы по ряду правовых моментов и пришел к выводу о том, что по многим из них ни доводы третейской группы, ни доводы обеих сторон не являются правильными с точки зрения правил ВТО. Представители Российской Федерации призвали к скорейшему восстановлению работы Апелляционного органа, заблокированную США. Россия намерена продолжить работу по его восстановлению совместно с другими членами ВТО.



Кроме того, в ходе заседания представители Российской Федерации были вынуждены констатировать продолжающееся нарушение украинской стороной требований конфиденциальности. Согласно правилам ВТО, до момента официального распространения среди членов ВТО, доклады третейской группы и Апелляционного органа, носят строго конфиденциальный характер. Доклад Апелляционного органа был распространен 4 февраля. При этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка сделал заявление о победе Украины в данном споре на своей странице в социальной сети Facebook еще до опубликования доклада. Это заявление было не только неправильным по сути, но и нарушает требования конфиденциальности. Третейская группа в рамках данного спора уже осудила действия Натальи Микольской (главы делегации Украины по данному спору), которая также на своей странице Facebook поделилась конфиденциальной информацией о ходе данного спора на стадии третейской группы. Россия обратила в нимание всех членов ВТО на систематические неуважение требований конфиденциальности украинской стороной, что вызывает серьезную обеспокоенность, подчёркивается в сообщении.



"AK&M" от 05.03.2020