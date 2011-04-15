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05/03/2020
18:11

Правительство установило порядок ввоза в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов

Правительство установило порядок ввоза в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов. Постановление, опубликованное на сайте Кабмина, подписано главой Правительства Михаилом Мишустиным.

Подписанным постановлением утверждены правила ввоза в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, определён порядок их выдачи или применения. Также установлено, что ввоз конкретной партии лекарственных препаратов будет осуществлять ФГУП "Московский эндокринный завод".

В целях оперативного обеспечения такими препаратами вновь выявленных пациентов предусмотрена возможность увеличения количества включённых в составленную на основании решений врачебных комиссий медицинских организаций сводную заявку незарегистрированных лекарственных препаратов на величину, не превышающую 25%, для формирования их запаса.


"AK&M" от 05.03.2020
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