Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О негосударственных пенсионных фондах"

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в статью 10 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий". Об этом говорится в сообщении ГД.



Законом снижается возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию ещё раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным.



"AK&M" от 05.03.2020