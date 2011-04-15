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06/03/2020
15:22

Мечел просит за 51% в Эльгинском угольном проекте в Якутии 100 млрд руб.

Мечел просит за 51% в Эльгинском угольном проекте в Якутии 100 млрд руб., рассказал "Ведомостям" собеседник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, и подтвердил человек, знающий о подготовке сделки от трёх её участников.

Таким образом, весь проект может быть оценён в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка (49%) - в 96 млрд руб. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком.

ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел", за первое полугодие 2019 года выросла в 2.7 раза до 12.745 млрд руб. с 4.693 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 2% до 153.326 млрд руб. со 157.038 млрд руб., показатель EBITDA - на 27% до 30.347 млрд руб. с 41.44 млрд руб.


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