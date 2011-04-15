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06/03/2020
11:47

Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта для женщин будет бесплатным

Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта 2020 года для женщин будет бесплатным. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщила столичная мэрия.

В течение дня жительницы города и области смогут пользоваться всеми видами общественного транспорта, в том числе пригородными электричками. Исключение составят поезда компании "Аэроэкспресс": чтобы доехать до аэропортов, нужно будет приобрести билет.

Кроме того, 8 и 9 марта парковка на улицах Москвы будет бесплатной.


"AK&M" от 06.03.2020
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