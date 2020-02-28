ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 марта, в размере 66.1854 руб. против 66.0784 руб. на 5 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.03.20 - 66.0784 руб.

04.03.20 - 66.4437 руб.

03.03.20 - 66.3274 руб.

29.02.20 - 66.9909 руб.

28.02.20 - 65.6097 руб.





























































































































































































"AK&M" от 05.03.2020