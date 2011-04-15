Повтор! Цены на бензин за неделю, с 24 февраля по 1 марта, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 24 февраля по 1 марта 2020 года, не изменились - 44.92 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Вместе с тем, за период с момента предыдущей регистрации в 25 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Хабаровске (на 0.8%) и Биробиджане (на 0.6%).



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 руб. до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 руб. до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.6 руб. до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.6 руб. до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44 руб. до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 руб. до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 05.03.2020