Повтор! S7 Airlines из-за коронавируса разрешила возвращать билеты вне зависимости от тарифа

S7 Airlines из-за коронавируса разрешила возвращать билеты вне зависимости от тарифа.



Как говорится в сообщении компании, S7 предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие.



Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретённые в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнёров без ограничений по дате перелёта.



"Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придётся отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости", - говорит генеральный директор S7 Group Антон Еремин, цитируемый в сообщении.



В случае возврата приобретённых в этот период авиабилетов, будет взиматься только сервисный сбор - 1 тыс. руб. за один авиабилет.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.



"AK&M" от 05.03.2020