ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 марта, в размере 73.6842 руб. против 73.7369 руб. на 5 марта

ЦБ РФ установил официальный курс евро сегодня, 6 марта, в размере 73.6842 руб. против 73.7369 руб. на 5 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



05.03.20 - 73.7369 руб.

04.03.20 - 73.9385 руб.

03.03.20 - 73.4178 руб.

29.02.20 - 73.7235 руб.

28.02.20 - 71.6458 руб.























































































































































































































































































































































"AK&M" от 05.03.2020