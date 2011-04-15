Набсовет Московской Биржи рекомендовал направить на дивиденды 89% чистой прибыли за 2019 год

Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 7.93 руб. на одну акцию.



Как говорится в сообщении биржи, таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 18.1 млрд руб., что составляет 89% чистой прибыли Московской Биржи по МСФО за 2019 год.



Набсовет также рекомендовал акционерам установить 15 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ГОСА состоится 28 апреля 2020 года.



Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская Биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учётом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к Бирже и её дочерним компаниям - Национальному расчётному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.



























































































































































































"AK&M" от 06.03.2020