Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/03/2020
15:10

Набсовет Московской Биржи рекомендовал направить на дивиденды 89% чистой прибыли за 2019 год

Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 7.93 руб. на одну акцию.

Как говорится в сообщении биржи, таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 18.1 млрд руб., что составляет 89% чистой прибыли Московской Биржи по МСФО за 2019 год.

Набсовет также рекомендовал акционерам установить 15 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ГОСА состоится 28 апреля 2020 года.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская Биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учётом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к Бирже и её дочерним компаниям - Национальному расчётному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.





























































































"AK&M" от 06.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100