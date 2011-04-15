Счетная палата указала на недостатки плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре должен стать динамичным центром социально-экономического роста на Дальнем Востоке, поэтому развитие города – приоритетная задача общегосударственного значения. Однако действующий с 2016 года долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре не решает поставленную задачу. Более того, план есть, а ответственного за его реализацию и координацию госоргана нет. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



"До настоящего времени не обеспечено создание эффективной системы управления реализацией мероприятий Плана, их своевременное формирование и надлежащий контроль ответственными исполнителями. Количество и масштаб запланированных мероприятий не позволяют существенно улучшить городскую и социальную инфраструктуру. Кроме того, планом не установлены конкретные социально-экономические показатели, которые будут достигнуты по итогам его выполнения", - сообщила аудитор Светлана Орлова на коллегии по итогам совместной с КСО Хабаровского края проверки.



Аудитор отметила, что в плане до 2019 года предусмотрена реализация 31 мероприятия. Из них в срок были реализованы только 15. По шести мероприятиям сроки реализации перенесены на последующие годы. При этом Счетная палата видит риски дальнейшего переноса дат, в том числе из-за недостаточно проработанной финансовой составляющей.



"Общий объем финансирования мероприятий плана до 2025 года – 40 млрд руб. Из них 27 млрд – федеральный бюджет. При этом определенный в долгосрочном плане объем финансирования не отражает реальную потребность в средствах. Так, в плане не уточнены расходы на мероприятия по строительству жилья, ремонту дорожной сети, созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Комсомольск" города Комсомольск-на-Амуре", - констатировала Светлана Орлова.



По плану основным центром притяжения инвестиций в регион должна стать ТОСЭР "Комсомольск". При этом половина мероприятий по созданию инфраструктуры для этой территории реализованы или реализуются с нарушениями сроков.



Аудитор указала и на другие нарушения. 64 млн руб. из бюджета Хабаровского края пошли на разработку проектно-сметной документации для строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, который не относится к инфраструктуре ТОСЭР.



"11 из 21 организаций, ставших резидентами ТОСЭР, были созданы еще до принятия закона "О территориях опережающего социально-экономического развития" и создания ТОСЭР в городе Комсомольске. При этом при разработке указанного закона предполагалось, что на ТОСЭР будут создаваться и осуществлять деятельность новые производства и организации, что позволит избежать сокращения доходов бюджетной системы, создать новые рабочие места, обеспечить дополнительные поступления доходов", - привела пример Светлана Орлова.



По итогам проверки Счетная палата предлагает Правительству определить орган госвласти, ответственный за реализацию долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, а также рассмотреть целесообразность уточнения понятия "инфраструктура ТОСЭР" в законе "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".



Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия "Проверка целевого и результативного использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных в 2016–2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий по развитию общегородской коммунальной инфраструктуры Комсомольска-на Амуре и территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, а также направленных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края" (с контрольно-счетной палатой Хабаровского края).



"AK&M" от 06.03.2020