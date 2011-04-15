Риски для рубля остаются повышенными в ожидании исхода переговоров ОПЕК+. Рубль завершает неделю в негативном ключе, вернувшись к отметкам 67.5 в паре с долларом и 76 в паре с евро. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Основной причиной ослабления остаются негативные настроения на мировых финансовых рынках на фоне продолжающегося распространения эпидемии коронавируса. Рубль не остается в стороне от распродаж основных рисковых активов и слабеет на фоне продолжающегося падения основных фондовых индексов по всему миру.



Сегодня на старте торгов настроения остаются негативными, о чем свидетельствует сохранение фьючерса на индекс S&P500 в красной зоне. Дополнительным источником негатива для рубля выступает снижение цены нефти ниже $50 за барель на фоне неопределенности относительно исхода заседания ОПЕК+ и судьбы дальнейших сокращений добычи.



Для рубля продолжают доминировать риски дальнейшего ослабления с учетом внешнего негативного фона. Для устойчивой стабилизации курса валюты требуется замедление темпов распространения эпидемии.



"AK&M" от 06.03.2020