В четверг нефтяные котировки снизились на фоне сохранения неопределенности относительно сделки ОПЕК+ после 1 апреля 2020 года. В течение дня в СМИ наблюдалось большое количество слухов и предположений о том, какой объем сокращений может быть утвержден. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.



В официальном пресс-релизе на сайте ОПЕК сообщается, что члены картеля приняли решение рекомендовать дополнительное сокращение 1.5 млн б/с не только на период II квартала, но и на весь 2020 год. На долю стран из не-ОПЕК может быть распределено 500 тыс. б/с из этого объема.



Итоговое решение может быть принято сегодня в ходе расширенного обсуждения в рамках ОПЕК+, где будет присутствовать, в том числе представитель России. Позиция России, которая является одним из трех крупнейших мировых нефтепроизводителей, является ключевым фактором неопределенности. Ранее в среду страна не поддержала идею дополнительных сокращений, предлагая ограничиться продлением действующих условий до конца 2020 года. Поддерживает российскую позицию еще один нефтепроизводитель из не-ОПЕК — Казахстан.



Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в четверг заявил журналистам, что у ОПЕК нет повода сомневаться в дальнейшей приверженности России сделке ОПЕК+.



Сегодня участники нефтяного рынка продолжат пристально следить за ситуацией в Вене, где проходит встреча ОПЕК+. В случае успешного достижения договоренности нефтяные котировки могут получить поддержку и в очередной раз отскочить от минимумов.



В то же время стоит внимательно следить за ситуацией — в последние дни в СМИ появляется много дезинформации из непроверенных источников. В условиях высокой волатильности спекулянтам имеет смысл быть более осторожными, сокращать стоп-лоссы и набирать объем постепенно по мере развития движения в нужном направлении.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent теряют 0.94% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.







"AK&M" от 06.03.2020