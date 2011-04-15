Рынки охватила новая волна паники

По мере поступления свежих тревожных новостей на тему коронавируса, который продолжает распространяться в мире, недавние попытки развития коррекции фондовых рынков сошли на нет. Оптимизма инвесторов после анонсированных властями ряда стран мер поддержки экономики надолго не хватило, и продавцы вернулись на рынки с новой силой. В итоге индексы Уолл-стрит накануне просели более чем на 3%, азиатские площадки сегодня окрасились в красный цвет, и фьючерсы указывают на продолжение бегства от рисков. На этом фоне российский рынок открылся глубоко на отрицательной территории – за первый час торгов индекс МосБиржи и РТС потеряли 2.4% и 3.11% соответственно. об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Рубль, несмотря на слабость доллара на форексе, обновил минимумы начала прошлого года. Пара доллар/рубль уверенно поднялась над уровнем 67 руб. и достигла зоны 67.6 руб., после чего немного откатилась, но в целом удерживается неподалеку от верхней границы нового диапазона. Помимо бегства от рисков, давление на нашу валюту оказывает дальнейшее падение на нефтяном рынке, где Brent не только ушла под психологическую отметку $50 за баррель, но и рискует снова протестировать отметку $49. Спасти котировки от дальнейшей просадки может решение ОПЕК+, если вердикт окажется достаточно убедительным.



На форексе доллар обновляет минимумы против основных конкурентов. После экстренного снижения ставки ФРС американская валюта сдала позиции, и теперь игроки временно переключаются на важную статистику по американскому рынку труда. Если цифры разочаруют, данные окажут дополнительное давление на USD. В противном случае можно ожидать локального отскока. Евро/доллар достигла новых многомесячных максимумов в зоне 1.1250, которая выступает в роли ближайшего сопротивления. Недельное закрытие пары над уровнем 1.12 подтвердит недавний бычий прорыв единой валюты.



"AK&M" от 06.03.2020