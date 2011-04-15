Объём страховых взносов за 2019 год практически не изменился и составил 1.48 трлн руб.

Объём страховых взносов за 2019 год практически не изменился по сравнению с 2018 годом и составил 1.48 трлн руб. При этом число заключенных договоров страхования увеличилось на 2.6% до 207.8 млн. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка. На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заёмщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц, сообщает ЦБ.



Взносы по страхованию жизни (без учёта страхования жизни заёмщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 год на 19.2% до 317.5 млрд руб. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек.



Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объём взносов по ДМС увеличился на 19% до 180.8 млрд. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС "от всех рисков" уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой.



Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 году оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заёмные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заёмщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22.1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 годом, что коррелирует с динамикой объёмов предоставленных кредитов.



Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 году стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4.8% до 5.4 тыс. руб. Общий объём взносов сократился на 5.3% до 213.9 млрд руб.



Выплаты по ОСАГО выросли на 2.4% до 141.2 млрд руб. Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя.



Величина страховых резервов по итогам 2019 года превысила 2.5 трлн руб. (+37.3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за 2019 год составила 207.4 млрд руб., увеличившись на 25.7% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.



Объём страхового рынка в 2020 году во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 году окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании.



"AK&M" от 06.03.2020