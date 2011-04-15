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06/03/2020
13:22

М.Мишустин создал правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Комиссия создана для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Распоряжением утверждён персональный состав комиссии, которую возглавит первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.


"AK&M" от 06.03.2020
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