М.Мишустин создал правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Комиссия создана для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции.



Распоряжением утверждён персональный состав комиссии, которую возглавит первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.





"AK&M" от 06.03.2020