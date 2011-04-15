На востоке и юго-востоке Москвы ограничат движение 20-24 марта

В Москве с 20 по 24 марта 2020 года ограничат движение на востоке и юго-востоке из-за закрытия Некрасовской линии метро. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.



Линия будет закрыта.

Ограничения необходимы для ввода участка метро от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" и станции "Лефортово" Большой кольцевой линии.



Так, в районах Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.карты и другие навигационные системы.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс будут введены временные выделенные полосы с обособленными участками на: Косинском шоссе (от владения 1 по улице Большая Косинская до Проектируемого проезда N 45), Косинском шоссе (от Проектируемого проезда N 45 до ООТ "Каскадная улица"), Проектируемом проезде N 45 (от Косинского шоссе до ООТ "м. Лухмановская"), ул. Покровская (от Проектируемого проезда N 598 до проспекта Защитников Москвы), ул. Покровская (от проспекта Защитников Москвы до Пр. пр. N 265).



Проезд по ним будет разрешён только для наземного городского транспорта.



Для приоритетного движения городского транспорта будут введены следующие запреты движения: съезд на МКАД с ул. Молдагуловой, проезд по дублёру проспекта Защитников Москвы (от д.12 до д.14), проезд по дублёру проспекта Защитников Москвы (от д.1 до д.9к1), проезд по ул. 8 Марта (перед Проектируемым проездом N 598).



Для приоритетного движения общественного транспорта ограничено движение на следующих съездах: с Проектируемого проезда N 45 к ул. 8 Марта и на Проектируемый проезд N 598, с Проектируемого проезда N 265 на Проектируемый проезд N 598, с ул. Покровской на Проектируемый проезд N 598.



Для приоритетного движения общественного транспорта ограничено движение по одной из полос на следующих участках: МКАД (перед съездом с ул. Молдагуловой), проспекте Защитников Москвы (перед выездом с дублёра на основной ход), ул. Рождественская (перед дублёром проспекта Защитников Москвы), Проектируемом проезде N 45 (перед станцией метро "Лухмановская"), Проектируемом проезде N 45 (перед Проектируемым проездом N 598), Проектируемом проезде N 265 (перед ул. Покровская).



На следующих участках вводится запрет на стоянку и остановку автомобилей: проспекте Защитников Москвы (за исключением парковочных карманов), в районе д. 41к3 по ул. Вешняковская, ул. Покровская (от д.41 до д.33), ул. Косинская (от ул. Красный Казанец до ул. Молдагуловой).



"AK&M" от 06.03.2020