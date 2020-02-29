ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 7 марта в размере 67.5175 руб. против 66.1854 руб. на 6 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.03.20 - 66.1854 руб.

05.03.20 - 66.0784 руб.

04.03.20 - 66.4437 руб.

03.03.20 - 66.3274 руб.

29.02.20 - 66.9909 руб.































































































































































































"AK&M" от 06.03.2020