ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 марта в размере 75.8424 руб. против 73.6842 руб. на 6 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



06.03.20 - 73.6842 руб.

05.03.20 - 73.7369 руб.

04.03.20 - 73.9385 руб.

03.03.20 - 73.4178 руб.

29.02.20 - 73.7235 руб.

























































































































































































































































































































































"AK&M" от 06.03.2020