Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 марта

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Банк России установил на 7 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8181
1 Азербайджанский манат 39.7981
100 Армянских драмов 14.0955
1 Белорусский рубль 30.1592
1 Болгарский лев 38.8411
1 Бразильский реал 14.6535
100 Венгерских форинтов 22.5686
1000 Вон Республики Корея 56.8894
10 Гонконгских долларов 86.8716
1 Датская крона 10.1709
1 Доллар США 67.5175
1 Евро 75.8424
100 Индийских рупий 91.8043
100 Казахстанских тенге 17.6482
1 Канадский доллар 50.4314
100 Киргизских сомов 96.6369
10 Китайских юаней 97.2861
10 Молдавских леев 38.8032
1 Новый туркменский манат 19.3183
10 Норвежских крон 72.8509
1 Польский злотый 17.6350
1 Румынский лей 15.7888
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.4388
1 Сингапурский доллар 48.8443
10 Таджикских сомони 69.7423
1 Турецкая лира 11.0945
10000 Узбекских сумов 71.1384
10 Украинских гривен 27.2248
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.5972
10 Чешских крон 29.8975
10 Шведских крон 71.6815
1 Швейцарский франк 71.6214
10 Южноафриканских рэндов 43.3274
100 Японских иен 63.7770
"AK&M" от 06.03.2020