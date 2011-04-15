Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 марта

Банк России установил на 7 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8181

1 Азербайджанский манат 39.7981

100 Армянских драмов 14.0955

1 Белорусский рубль 30.1592

1 Болгарский лев 38.8411

1 Бразильский реал 14.6535

100 Венгерских форинтов 22.5686

1000 Вон Республики Корея 56.8894

10 Гонконгских долларов 86.8716

1 Датская крона 10.1709

1 Доллар США 67.5175

1 Евро 75.8424

100 Индийских рупий 91.8043

100 Казахстанских тенге 17.6482

1 Канадский доллар 50.4314

100 Киргизских сомов 96.6369

10 Китайских юаней 97.2861

10 Молдавских леев 38.8032

1 Новый туркменский манат 19.3183

10 Норвежских крон 72.8509

1 Польский злотый 17.6350

1 Румынский лей 15.7888

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.4388

1 Сингапурский доллар 48.8443

10 Таджикских сомони 69.7423

1 Турецкая лира 11.0945

10000 Узбекских сумов 71.1384

10 Украинских гривен 27.2248

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.5972

10 Чешских крон 29.8975

10 Шведских крон 71.6815

1 Швейцарский франк 71.6214

10 Южноафриканских рэндов 43.3274

100 Японских иен 63.7770

"AK&M" от 06.03.2020