ФТС в феврале перечислила в федеральный бюджет 365.5 млрд руб.

ФТС в феврале 2020 года перечислила в федеральный бюджет 365.5 млрд руб. Об этом говорится в материалах службы.



В январе-феврале 2020 года ведомство направило в федеральный бюджет 722.3 млрд руб.



Напомним, в 2019 году ФТС перечислила в федеральный бюджет 5.729 трлн руб.









"AK&M" от 06.03.2020