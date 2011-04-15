ФТС в феврале перечислила в федеральный бюджет 365.5 млрд руб.

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ФТС в феврале 2020 года перечислила в федеральный бюджет 365.5 млрд руб. Об этом говорится в материалах службы.
В январе-феврале 2020 года ведомство направило в федеральный бюджет 722.3 млрд руб.
Напомним, в 2019 году ФТС перечислила в федеральный бюджет 5.729 трлн руб.
"AK&M" от 06.03.2020