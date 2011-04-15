Красноярский экономический форум перенесён на неопределённый срок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края



"В связи с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти принято решение о переносе на неопределённый срок Красноярского экономического форума", - подчёркивается в сообщении.



Красноярский экономический форум-2020 "Проекты развития – энергия роста" должен был быть посвящён реализации национальных целей развития России на период до 2024 года и переходу на новую модель экономического роста страны, основанную на существенном увеличении инвестиций в основной капитал.



Мероприятие готовилось к проведению в международном выставочно-деловом центре "Сибирь" и Сибирском федеральном университете 19–21 марта 2020 года.



"AK&M" от 06.03.2020